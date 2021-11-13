Elbistan’ın 100 yıllık geleceğini planladık

Elbistan ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “2019 - 2020 yıllarındaki toplam yatırım miktarını bu yıl ikiye katladık. Başta Elbistan'ın altyapı sorununu çözüyoruz. Sadece burada 600 Milyon TL’nin üstünde bir yatırımla su, kanalizasyon hattı, şebeke ve arıtma tesisi işini hallediyoruz. Önümüzdeki yıl da 200 Milyon TL yıllık bir yatırım öngörüyoruz. Bunun 100 Milyon TL’sini sadece yol çalışmaları için ayırdık. Önümüzdeki yıl inşallah artık grup yollarımızda ulaşım problemi kalmayacak” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 13.11.2021, 17:43
Elbistan’ın 100 yıllık geleceğini planladık

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Meclisi üyelerinin de yer aldığı ziyaret programına Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de eşlik etti. İlçedeki muhtarlarla düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısıyla başlayan program, altyapısı tamamlanan Doğan Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarının incelenmesiyle sürdü. Başkan Güngör yaptığı konuşmada, “Sadece bu bölgemizde 2,5 Milyon TL yatırımla alt ve üstyapı ihtiyacını hamdolsun çözdük. Önümüzdeki yıl Elbistan’daki yol ihtiyacının karşılanması için 100 Milyon TL bütçe ayırdık. Bu seneki programımız büyük ölçüde tamamlandı. Kırsalda ya da ilçe merkezimizde artık yol ve altyapı diye bir sorunu konuşmuyor olacağız inşallah” ifadelerini kullandı. Ardından Geçit ve Ambarcık mahallelerine hareket eden heyet, vatandaşlarla bir araya geldi. Program, ilçenin işlek arterlerinden Malatya Caddesi’nde esnaf ziyaretiyle noktalandı.

Sadece Altyapıya 600 Milyon TL

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hamdolsun tüm ilçelerimizde olduğu gibi Elbistan’ımızda da muhabbetle karşılandık. Her bir hemşehrime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler, Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 - 2020 yıllarındaki toplam yatırım miktarını bu yıl ikiye katladık. Başta Elbistan'ın altyapı sorununu tamamen çözüyoruz. Sadece burada 600 Milyon TL’nin üstünde bir yatırımla su, kanalizasyon hattı, şebeke ve arıtma inşa ediyoruz. Bunlarla beraber atık bertarafı ile ilgili problemi temelden çözüyoruz. Elbistan’ımızın geleceği için 100 yıllık yatırım inşa ediyoruz” diye konuştu.

Yol İhtiyacı İçin Dev Bütçe

İlçe genelinde planlanan ulaşım yatırımlarının tamamlandığını ifade eden Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Altyapı yatırımlarından hariç geçtiğimiz 3 yılda Elbistan’a yaptığımız toplam yatırım miktarı 200 Milyon TL’nin üzerinde. Önümüzdeki yılda 200 Milyon TL yıllık bir yatırım öngörüyoruz. Bunun 100 Milyon TL’sini sadece yol çalışmaları için ayırdık. Önümüzdeki yıl inşallah artık grup yollarımızda ulaşım problemi kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Elbistan’a Millet Konağı Müjdesi

Konuşmasını tamamlarken bir de müjde veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Burada Tekel’e ait bir yer vardı. Özelleştirmeden onu da aldık, inşallah Elbistan’ımızda da çok nezih, çok merkezi bir Millet Konağı projemiz var. Bunun içerisinde çocuklarımız, gençlerimiz için kütüphane okuma salonları, kadınlarımız için kütüphane, meslek edindirme kursları, çok amaçlı salonlar, yeme içme mekanları gibi fonksiyonel bir

tesis oluşturacağız. Elbistan’ımıza çok büyük değer katacağını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun” bilgisini aktardı.

Başkan Güngör’e Hizmet Teşekkürü

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise yaptığı açıklamada, “Elbistan’da Büyükşehir Belediyemizle planlamalarımızı yaparak 2023’e çok hızlı ilerliyoruz. Bir taraftan atık su arıtma tesisimiz yapılıyor, diğer taraftan kanalizasyon ile ilgili yatırımlarda yüzde 75 seviyesine gelindi. Önümüzdeki yıl içme suyu ve katı atık bertaraf tesisi hizmete girecek. Elbistan'da ilk defa hem içme suyu, hem kanalizasyon, hem de arıtma tesislerinde ciddi bir yatırım yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda etmek istiyorum” cümlelerine yer verirken 2022 yılı içinde alt ve üstyapı ihtiyacının önemli ölçüde karşılanacağını ifade etti.

#Elbistan #Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 13 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6