Elbistanlı sporcu uluslararası turnuvada Türkiye’yi temsil edecek

Milli Sporcu Adayı 12 Yaşındaki Yaşar Celil yeşilbaş 10-17 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 8.Uluslararası "Türkiye Açık Yaş Tekvando Turnuvası" öncesi Kaymakam Özkan Demir’e moral ziyaretinde bulundu.

Yeşilbaş turnuvada, yıldızlar kategorisinde 41 kilogramda ülkemizi temsil edecek.

Müsabaka öncesi son hazırlıklarını tamamlayan yeşilbaş ve antrenörü Ahmet Maskar Kaymakam Özkan Demir' i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Demir; “Genç sporcumuza katılacağı ve derece alacağını düşündüğümüz turnuvada başarılar diliyorum. Bu turnuva ile ilçemize ve ülkemize yaşatacağı gururu şimdiden heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.