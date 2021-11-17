Elbistanspor kulüp başkanı Sıtkı Çay: “Hedefimiz geleceğin takımını oluşturmak”

Elbistanspor Sivas deplasmanından aldığı 4 gollü galibiyetin ardından hafta sonu kendi evinde oynayacağı Develispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Hafta sonu yapılan kongrede kulüp başkanlığına seçilen Sıtkı Çay takımı sağlam temeller üzerine oturtarak geleceğe hazırlamak istediklerini söyledi.

Yönetim kurulu üyeleriyle beraber Develispor hazırlıklarını takip eden Başkan Çay bugüne kadar başarılamayan altyapı çalışmalarını sağlam temellere oturtup, üst lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istediklerini söyledi.

Yönetim değişikliğiyle birlikte takımın moral ve motivasyonunun daha da arttığını kaydeden Çay yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Öncelikle bugüne kadar yönetimde görev alan bütün abilerime kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yeni yönetimi oluşturduk hedefimiz altyapıyı sağlam temeller üzerine oturtmaktır. Altyapı sorunu kalmayan bir Elbistanspor’u inşa ettiğimizde başarı da art arda gelecektir. Hafta sonu Sivas deplasmanında 4 golle 3 puan elde ettik. Genç bir takımla yola çıkmamıza rağmen aldığımız başarılar bizleri mutlu ediyor. Gelen başarılarla birlikte kentimizin kenetlenmesini sağladık. Taraftarlarımız tribünlerimizi doldurmaya başladı. Keyifli maçlar izlemeye başladı. Başta vefakâr taraftarlarımız olmak üzere, hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen belediye başkanımız Mehmet Gürbüz’e teşekkür ediyorum. Takıma, kulübe şehrimizde spora destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Teknik direktör İnan Uçal da yaptığı açıklamada yönetim değişikliğinin takıma olumlu yansıdığını belirterek, deplasmanda alınan 4 gollü 3 puanın da bunun kanıtı olduğunu söyledi.

Futbolculardan Emre Budak ta, genç bir ekiple yola çıkılmasına rağmen başarıyı yakalamalarının ekip arkadaşlarının gayretinden kaynaklandığını belirtti. Budak yönetim değişikliği etkisinin de büyük olduğunu söyledi.