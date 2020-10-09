Emniyet Müdürlüğü'nden esnafa dolandırıcılık uyarısı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan uyarıda, bazı telefon numaralı ile (Örneğin 0545 387.. numara) ilimizde bulunan esnafların cep telefonları ve işyerlerine ait sabit numaraların arandığı, kendilerini sözde yetkili kamu görevlisi, belediye başkanı ve bürokrat olarak tanıtan kimligi meçhul dolandırıcıların, kurum adına yardıma muhtaç insanlara yardım kampanyası adı altında para talep ettiği veya öğrencilere para yardımı istediği öğrenilmiştir.

Hiçbir kamu Yöneticisi, Belediye Başkanı ve Bürokratın vatandaşı telefonla arayarak veya mahiyetindeki memurlar aracılığı ile telefon açtırarak yardım kampanyası adı altında esnaftan para talep etmeyeceği, bazı makamların adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıslara dikkat edilmesi konusuna önemle dikkat çekildi. Böyle durumlarda dolandırıcılara itibar edilmemesi, anında 155 Polis Imdat Telefonunun aranması istendi.

09/10/ 2020 günü 0545 li bir numaradan bazı iş adamlarının, isyerlerinin ve esnafin aranarak sözde kamu kurumları adına yardım kampanyası adı altında para istendiğinin ögrenildiği, dolandırıcılık olaylarının teşebbüste kaldığı ifade edildi.

Polisin araştırmasının devam ettiği belirtildi.