Emniyet Müdürü Cebeloğlu: Ramazan Bayramı kutlu olsun

İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, mesajında şunları dile getirdi: “Sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı, toplumun tüm katmanları arasındaki bağları güçlendirerek gelecek için bizlere umut kaynağı olan, milli ve manevi değerlerimizin daha yoğun yaşandığı bir Ramazan Bayramı’nı daha hep birlikte huzur içerisinde karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü olarak amacımız, hizmet kalitesini arttırmak ve üstlenmiş olduğumuz, vatandaşın huzur ve emniyetini, can ve mal güvenliğini sağlama görevlerini en iyi şekilde yerine getirmektir. İl Emniyet Müdürlüğümüz bu anlayışı kendine rehber edinerek, Ramazan Bayramı münasebetiyle vatandaşlarımızın bayramı en iyi şekilde, huzur ve güven ortamında geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri almıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde vatandaşlarımızın sağlığı için yoğun emek harcayan ve her zaman önleyici tedbirlerin uygulanması noktasında etkin bir rol oynayan, mesai kavramı olmadan yüksek bir şuur, büyük bir özveriyle çalışan ve Kahramanmaraş halkımızın Ramazan Bayramını güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri için bayram tatili süresince fedakârca çalışacak olan personelim ve şahsım adına bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutlarım."