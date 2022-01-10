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Emrah Gümüş, Afşin esnafının yeni başkanı oldu

Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimli olağan genel kurulunda rakiplerinden fazla oy alan Emrah Gümüş, Afşin esnafının yeni başkanı oldu.

KAHRAMANMARAŞ 10.01.2022, 16:55 10.01.2022, 19:12

Seçimde, odaya kayıtlı 1328 esnaftan 1146 üye oy kullandı. 550 oy alan Gümüş, Afşin Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanlığına seçildi.

Seçimin tamamlanmasının ardından konuşma yapan Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni Başkanı Emrah Gümüş, “Geleceğimize örnek teşkil edecek bir başkanlık yapmaya gayret edeceğiz.” dedi.

Daha sonra teşekkür konuşması yapan Hakan Topaktaş da, “Emrah Gümüş kardeşimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum.” dedi.

Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimli olağan genel kurulunda rakiplerinden fazla oy alan Emrah Gümüş, Afşin esnafının yeni başkanı oldu

Afşin Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen Esnaf ve Sanatkarlar Odasının seçimli olağan genel kurulu salt çoğunluğun sağlanması ve divanın oluşturulmasını müteakip, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra odanın mali hesap, denetim ve yönetim kurulu raporları okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00'de sona erdi.

Seçimde, odaya kayıtlı 1328 esnaftan 1146 üye oy kullandı. 550 oy alan Gümüş, Afşin Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanlığına seçildi.

Sandıktan, Mevcut başkan Hakan Topaktaş’a 303 oy, Ramazan Ceran’a 201 oy, İhsan İşbilir’e 57 oy, Eshabil Kurt’a 11 oy çıkarken 24 oy da geçersiz sayıldı.

Esnaf Odası Başkanı Gümüş: - “Afşin’de bir başkanın cenaze, düğün, hasta başkanı olmadığını göstereceğiz”

Seçimin tamamlanmasının ardından konuşma yapan Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni Başkanı Emrah Gümüş, “Seçim sonucunun Afşin’e ve esnaflara hayırlı olmasını diliyorum. Seçime katılan herkesten Allah razı olsun. Bu sonucu ben tek başıma almadım. Arkamda tüm Afşin vardı, evlerinde bana dua eden, gece gündüz yanımızda duran herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bana güvenen Afşinli esnafların yüzlerini kara çıkartmayacağım. Afşin’de bir başkanın cenaze, düğün, hasta başkanı olmadığını, neler yapılabileceğini herkese göstereceğiz inşallah. Geleceğimize örnek teşkil edecek bir başkanlık yapmaya gayret edeceğiz. Seçime katılan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Daha sonra teşekkür konuşması yapan Hakan Topaktaş da, “Cenabı Allah, esnaflarımıza iki dönem başkanlık yapmayı nasip etti. Bu seçimde de nasip Emrah Gümüş kardeşimizinmiş. Benim gönlümün kapısı, işyerimizin kapısı herkese açık olmaya devam edecek. Emrah Gümüş kardeşimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum.” Dedi.

Konuşmaların ardından diğer adaylarda yeni Başkan Gümüş’ü tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

#Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası
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