En başarılı sahne şovu performansı ödülü’ne layık görüldü!

Babasından öğrendiği berberlik mesleğine küçük yaşlardan itibaren gönül veren, meslek hayatı boyunca kendini sürekli geliştirmek adına gecesini, gündüzüne katan ve ‘en iyisi’ olmak için adeta makasını konuşturan kahramanmaraşlı saç stil danışmanı ahmet ceyhan, çok önemli bir başarıya imza atarak, Kahramanmaraş’ın ismini uluslararası platformda tüm dünyaya duyurdu.

Antalya’da büyük bir organizasyonla gerçekleştirilen ve 7 ülkeden, bin 140 sanatkârın katıldığı 2. uluslararası güzellik ve sanat festivali’nde muazzam bir şov sergileyen ahmet ceyhan, sahne şovları performansı kategorisinde jürinin oylarıyla birinci seçilerek, ödüle layık görüldü.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Ahmet ceyhan’ı tebrik ederek yeni başarılar beklediklerini söyledi.

Güzellik Estetisyenlik ve Kuaförler Akademisi eğitmeni ebru semerci aldığı ödülden dolayı Ahmet Ceyhan’ı tebrik etti.

Saç Stil Danışmanı Ahmet Ceyhan ise ödülü Kahramanmaraş için aldığını dile getirerek yeni başarılara imza atmaya devam edeceğinin altını çizdi.