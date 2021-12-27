“En Büyük Haber” Tiyatrosu İzleyiciyle Buluşacak
Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 27 Aralık Pazartesi (bugün) En Büyük Haber adlı yetişkin tiyatrosu izleyiciyle buluşacak.
KAHRAMANMARAŞ 27.12.2021, 14:43
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, hız kesmeden devam ediyor. Takvim kapsamında, bugün “En Büyük Haber” adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluşacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde 27 Aralık Pazartesi (bugün) saat 19.00’da gerçekleştirilecek etkinlikte, iflas etmiş bir fabrikatörün hikâyesi anlatılacak. İnanç ve bunalımın en çarpıcı örneklerinin sahneleneceği yetişkin oyununa, 13 yaş ve üzeri izleyiciler katılabilecek. Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ücretsiz etkinliğe biletsiz şekilde katılım sağlanabileceği bildirildi.
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