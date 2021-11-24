En deneyimli ve en genç öğretmenlere çiçek takdimi

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde yapılan etkinlikler kapsamında ilk olarak Şeyh Adil Mezarlığı'nda ahirete intikal etmiş öğretmenler, hatim ve dua programı ile anıldı.

Ardından İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının en deneyimli öğretmeni olarak seçilen Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mehmet Bayazıt’ı okulunda ziyaret etti. Öğretmene çiçek takdiminde bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Sonrasında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının en genç öğretmeni olarak seçilen Karacasu Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Nuray Erdoğan, okulunda ziyaret edildi. İl Millî Eğitim Şube Müdürü Özmen Güler ve Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Kurt, öğretmen Nuray Erdoğan’a çiçek takdiminde bulunarak Öğretmenler Günü’nü kutladı.