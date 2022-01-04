En düşük emekli maaşı 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama neticesinde EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ zam oranı yüzde 23,65 olarak belirlendi.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2022, 17:17 04.01.2022, 18:35
Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı.
En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu.
Namaz Vakti 04 Ocak 2022
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