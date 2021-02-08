En son teknolojik cihazlarla hizmet veriyor! Betül Estetik ve Güzellik merkezi açıldı
Kahramanmaraş’a hizmet verecek kapasitede en son teknoloji cihazları barındıran Betül estetik ve güzellik merkezi, tecrübeli kadrosuyla hizmet vermeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 08.02.2021, 17:09 08.02.2021, 17:48
İçmimari tasarımıyla bölgenin en şık güzellik merkezi olma özelliğine sahip olan Betül estetik ve güzellik işletmecisi Betül Türksayar, merkezi en son teknoloji cihazlarla donattı.
Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi şeyh edipali caddesi eker apartmanında hizmet vermeye başlayan Betül estetik ve güzellik merkezi; Estetik ve Güzellik alanında bölgenin en önemli işletmesi konumunda yer alıyor.
Hijyen tedbirlerinin en üst düzeye alındığı Betül estetik ve güzellik merkezinde verilen hizmetler ise şunlar. Lazer Epilasyon, İğneli Epilasyon, Derma Pen, Leke Giderme, Kıl Tekniği Kalıcı Kaş, Kalıcı Eyeliner-Dipliner, Kaş Vitamini, Saç Vitamini, Cilt Bakımı.
14°
hafif yağmur
Namaz Vakti 08 Şubat 2021
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:23
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:44
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Beşiktaş
|23
|48
|3. Fenerbahçe
|23
|48
|4. Alanyaspor
|23
|41
|5. Trabzonspor
|22
|39
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Karagümrük
|23
|37
|8. Gaziantep FK
|22
|35
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|22
|26
|13. Rizespor
|23
|26
|14. Kasımpaşa
|23
|26
|15. Konyaspor
|22
|24
|16. Kayserispor
|23
|24
|17. Başakşehir
|23
|24
|18. Erzurumspor
|23
|22
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|22
|18
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|8. Altınordu
|20
|34
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|20
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|20
|19
|15. Balıkesirspor
|20
|19
|16. Menemen Belediyespor
|20
|19
|17. Ankaraspor
|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|22
|50
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|23
|43
|4. Liverpool
|23
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Aston Villa
|21
|35
|10. Arsenal
|23
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Real Madrid
|21
|43
|4. Sevilla
|21
|42
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Athletic Bilbao
|21
|25
|11. Celta de Vigo
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|21
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|22
|22
|17. Eibar
|22
|20
|18. Real Valladolid
|22
|20
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16