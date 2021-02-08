En son teknolojik cihazlarla hizmet veriyor! Betül Estetik ve Güzellik merkezi açıldı

İçmimari tasarımıyla bölgenin en şık güzellik merkezi olma özelliğine sahip olan Betül estetik ve güzellik işletmecisi Betül Türksayar, merkezi en son teknoloji cihazlarla donattı.





Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi şeyh edipali caddesi eker apartmanında hizmet vermeye başlayan Betül estetik ve güzellik merkezi; Estetik ve Güzellik alanında bölgenin en önemli işletmesi konumunda yer alıyor.





Hijyen tedbirlerinin en üst düzeye alındığı Betül estetik ve güzellik merkezinde verilen hizmetler ise şunlar. Lazer Epilasyon, İğneli Epilasyon, Derma Pen, Leke Giderme, Kıl Tekniği Kalıcı Kaş, Kalıcı Eyeliner-Dipliner, Kaş Vitamini, Saç Vitamini, Cilt Bakımı.



