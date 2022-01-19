Engelleri okumalarına engel değil!
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde dez avantajlı bireyler için çeşitli hizmetler veriliyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.01.2022, 12:59 19.01.2022, 13:08
Bu kapsamda görme engelli öğrencilerden oluşan bir grup da Kur’an-ı Kerim eğitimi alıyor.
Aynı zamanda öğrencilerin dini bilgilerde aldığı eğitimlerde öğrenciler Kur’an-ı Kerimi okuyabilmenin mutluluğunu yaşıyorlar.
Birbirinden güzel ilahiler ile aldıkları eğitime renk katan öğrenciler böyle bir fırsatın kendilerine verildiği için duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ise verilen bu hizmetin önemini vurgulayarak bu öğrencilerin sosyal hayatları için vazgeçilmez bir unsur olduğuna dikkat çekti.
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