Engin Nurşani vefat etti
Bir süredir gırtlak kanserine bağlı olarak tedavi görmekte olan Kahramanmaraş'lı ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 25.12.2020, 12:12 25.12.2020, 12:24
Türk Halk Müziği Sanatçısı 36 yaşındaki Engin Nurşani hayatını kaybetti.
Engin Nurşani, bir süredir gırtlak kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.
HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI
Nurşani'nin ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani’nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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