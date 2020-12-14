Eşeğe yapılan eziyet tüyler ürpertti

Elbistan’ın kırsal Horhor Mahallesi Çevirme Mezrasında kaydedildiği öne sürülen görüntülerde adının B. U. olduğu bildirilen bir kişi, çalılığa bağladığı eşeğin üzerine köpekleri salıp eşeğe eziyet etti. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gözlerinin kör olduğu bildirilen eşek zaman zaman kendisini savunmaya çalışsa da bağlı olduğu için kaçamıyor.

Videonun son bölümünde ise şahsın sopayla döverek eşeği bayılttığı görülüyor.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, tüyler ürperten bu görüntülerin ardından konuyla ilgili soruşturma başlattı.