Eşeğe yapılan eziyet tüyler ürpertti
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı kırsal Horhor Mahallesi Çevirme Mezrasında çekildiği öne sürülen eşeğe eziyet etme görüntüleri hayvan severleri ayağa kaldırdı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 14.12.2020, 23:13
Elbistan’ın kırsal Horhor Mahallesi Çevirme Mezrasında kaydedildiği öne sürülen görüntülerde adının B. U. olduğu bildirilen bir kişi, çalılığa bağladığı eşeğin üzerine köpekleri salıp eşeğe eziyet etti. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Gözlerinin kör olduğu bildirilen eşek zaman zaman kendisini savunmaya çalışsa da bağlı olduğu için kaçamıyor.
Videonun son bölümünde ise şahsın sopayla döverek eşeği bayılttığı görülüyor.
Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, tüyler ürperten bu görüntülerin ardından konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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