Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları Kahramanmaraş’ta başladı

Türkiye geneli 800'e yakın sporcunun mücadele edeceği şampiyonayla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Onikişubat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kadir Gemci, “şehrimizde ve özellikle ilçemizde son dönem de ulusal ve uluslararası birçok şampiyona ev sahipliği yaptık. Tesislerimizin hazır hale gelmesi bununla beraber spor faaliyetlerinin de artmasına vesile oldu. Bugün burada yaklaşık 800 sporcunun katılım sağladığı Okul Sporları Eskrim Türkiye Finallerini gerçekleştiriyoruz. Katılım sağlayan tüm sporculara başarılar dilerken önümüzdeki günlerde de yine büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağımızın müjdesini vermek isterim” diye konuştu.