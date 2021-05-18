Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu’dan teşekkür!

Erdoğan'ın esnaflar için açıkladığı yeni destekler sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kahramanmaraş Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a odalar birliği adına teşekkür ettiklerini bildirdi.



Başkan Kuybu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin Aksu Haber’e konuştu.



Destek paketi kapsamında, kahvehane, pastane, internet kafe gibi işletmelere 5 bin lira hibe desteği verileceğini belirten Kuybu, "Bakım onarım, tamirat, hırdavatçı gibi işletmelere ise 3 bin lira karşılıksız hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a odamız adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.