Esnafın gözü kulağı kabine toplantısında!
Esnafın kulağı gözü kabine toplantısından çıkacak kararda. Esnaf hazırlıklarını yaptı. 1 Haziranı dört gözle bekliyor.
KAHRAMANMARAŞ 29.05.2021, 14:35 29.05.2021, 15:19
Düğün sektöründe salonlar başta olmak üzere bir çok bölümde faaliyet gösteren işletmelerde pandemiden dolayı zor günler geçiriyor. Düğün fotoğrafçıları da bunlardan bir tanesi.
Genç çiftlerin en mutlu günlerini ölümsüzleştiren fotoğrafçılar da kabine toplantısında çıkacak olumlu kararın düğün sektörüne yönelik olmasını istiyor.
Yalçın Medya İşletmecisi Yalçın Ördek, evlenen çiftlere yardımcı olabilmek için pandemi sürecinde gelin - damat fotoğraf çekimlerinde zam yapılmayacağını söyledi.
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