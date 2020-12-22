Ev alırken bunlara dikkat!

Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Volkan Dalyan ev alırken dikkat edilmesi gerekenleri Aksu Haber’e paylaştı.

Dalyan zeminin etüd raporunu incelemeyi unutmayın. Yine unutmamak gerekir ki her bina her zemine uygulanamaz. Doğru zemine uygulanan doğru bina depreme karşı dayanıklıdır dedi.

Dalyan son olarak kolon ve perde uygulamalarının doğru yöntemlerle gerçekleştirildiğini öğrenin. Teknik özellikleri öğrenebilmek adına daire satın almak istediğiniz binayı mühendislerine inceletebilirsiniz dedi.