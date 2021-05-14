Expo 2023 Hobi evleriyle şehir yeni bir mekân kazandı!

Ana teması “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” olarak belirlenen EXPO 2023 ülkeleri, toplulukları, halkları ve kültürleri bir araya getirecek. En az 2 milyon yerli ve yabancı ziyaretçinin Kahramanmaraş’a geleceği öngörülen dev proje, 747.000 m² alanda inşa edilen rekreasyon alanda gerçekleşecek.

KAHRAMANMARAŞ 14.05.2021, 12:29
Expo 2023 Hobi evleriyle şehir yeni bir mekân kazandı!

Kahramanmaraş, Turizm Koridorunda Yerini Alacak”

Nevşehir/Ürgüp-Göreme’den başlayıp Şanlıurfa/Göbeklitepe’ye kadar uzanacak turizm koridoru içerisinde yer alması gereken, doğası ve güzellikleri ile saklı bir cennet olan Kahramanmaraş, EXPO 2023 ile hak ettiği değere kavuşacak. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin bakış açısı ile zenginleşerek, yeni turizm projelerine de imkân tanıyacak.

EXPO 2023’te; 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği, çocuk tiyatroları, interaktif eğitimler, çocuklar için doğa temelli eğitim, sokak eğlenceleri ve geleneksel çocuk oyunları, ülke ve şehirlerin düzenleyeceği milli gün etkinlikleri, kültürel programlar, sanat sergileri, konserler, dans gösterileri, fuarlar, ticari faaliyetler, iş heyeti ziyaretleri ve ticari görüşmeler, ulusal ve uluslararası sempozyumlar, ülke, il ve ilçeler arası yarışmalar gibi etkinlikler olacak. Bu etkinlikler ile Kahramanmaraş, ülkesinde ve bölgesinde merkezi bir konum görevi görecektir.

Turizmin canlanması ile dünya basınının gözü Kahramanmaraş’a çevrilecek. Bu uluslararası organizasyona dünyanın dört bir yanından katılım sağlayan insanlar, şehrin tanıtımına katkı sunarak Kahramanmaraş’ın dünya kentleri arasına girmesine imkân tanıyacak.

EXPO’da Neler Var?

Türkiye’nin ilk ve tek 69.000 m² büyüklüğünde turkuvaz rengiyle görsel güzelliğinin yanı sıra su sporlarının yapılabileceği Kristal Lagün ile birlikte, 2 konsept bir arada, yine dünyada ilk ve tek Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi ile ziyaretçilerin ilgi odağı olacak. Rekreasyon Alan içerisinde Kahramanmaraş’ın yöresel el sanatları ve ustaları da Arasta Kültür Merkezi’nde yerini alacak.

Gençlere hizmet verecek, son teknoloji ile donatılmış nezih ve ferah bir ortamda okuyup araştırma yapabilecekleri, ders çalışabilecekleri, özel yayınların bulunabileceği bir Kütüphane ile şehrimize ayrı bir değer kazandırılacak. Ayrıca bu alan içerisinde; müze, düğün salonları, nikâh sarayları, bitkisel heykeller, aquaparklar, tenis kortları, fitness kulüpleri, konser salonları, kafe ve restoranları gibi mekânlar yer alacak.

Bununla beraber fuar alanında; 50 den fazla ülke bahçesi, 60 metre yüksekliğinde EXPO kulesi, bitkisel heykeller, Türkiye ili ve ilçeleri bahçesi, kamu kurum ve kuruluş bahçeleri, üniversite bahçeleri, firma bahçeleri ve sergi alanları bulunacak.

“Sen Değişirsen, Dünya Değişir” sloganıyla hizmet eden Onikişubat Belediyesi vatandaşını bilinçlendirerek sürdürülebilir projelerle, EXPO 2023 vizyon projesiyle tarihe büyük bir not düşüyor ve dünya kenti olma yolunda hızla ilerliyor. 

Başkan Mahçiçek, ‘Önce İnsan’ diyerek yola çıktıklarını, örnek ve ilham verici projeleriyle Onikişubat’ı yaşanılabilir bir kent haline getirmeyi başardıklarını, EXPO 2023 ile de hedefledikleri dünya sahnesinde hak ettikleri yeri alacaklarını belirtiyor.

#Kahramanmaraş #EXPO #2023 #Turizm #Proje #Onikişubat
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