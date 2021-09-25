Fame Of Beauty iddialı bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta merkezleri sektörüne farkındalık kazandıran Merve Güçlü Gödeoğlu, Fame Of Beauty iddialı bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.09.2021, 14:20 25.09.2021, 16:42
Uzman Estetisyen Merve Güçlü Gödeoğlu, lise döneminden üniversite hayatına kadar tüm eğitimlerinde kendi alanında deneyimler kazanmış ve hayali olan sektörde iş yerini kendi memleketi Kahramanmaraş’ta açarak vatandaşlarla buluşturmuştu.
Gödeoğlu, eşi Akın Güçlü, abisi Sefa Gödeoğlu ve Yengesi Mihriban Gödeoğlu ile beraber çalıştırdığı iş yerinde Aksu Haber’e özel bilgiler verdi.
Yapılan işlemler hakkında da konuşan Gödeoğlu, tüm Kahramanmaraşlıları da Fame Of Beauty’e beklediğini söyledi.
Sefa Gödeoğlu ise yaptığı açıklama da iş yerlerinde kullanılan cihazlardan uygulanan kampanyalara kadar bilgileri Aksu Haber aracılığıyla paylaştı.
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