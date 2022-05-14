Fatih Anadolu Lisesi “Geri Dönüşümden Sanata Karma Resim Sergisi” düzenledi!

Alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışına Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, okul yönetimi, öğretmenler, eser sahipleri öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Yıl boyu geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserler ve çizilen resimler misafirlerin beğenisine sunuldu.

Sergi hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Fatih Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Yağdıgül “Sene boyunca öğrencilerimizin yapmış olduğu eserleri bugün burada sergilemenin gurur verici olduğunu” dile getirdi.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ise Aksu Haber’e yaptığı açıklama da sergiyi değerlendirerek temeği geçenlere teşekkür etti.