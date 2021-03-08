Fırsatçılar yine sahnede!
Pandemi döneminde fırsatçılar organizasyoncuların işine de göz dikti.
KAHRAMANMARAŞ 08.03.2021, 16:46
Kahramanmaraş’ta resmi olarak faaliyet gösteren firmalar 2 elin parmağını geçmezken, piyasada organizayson yapan onlarca fırsatçı organizatörlerin hem işin maaliyetini düşürüyor hemde iş gücünü azaltıyor.
Resmi çalışmayan fırsatçıların Herhangi bir mali mükellefiyeti olmadığı için daha uygun ücretlerle yaptığını belirten organizasyoncu Ömer Akkurt ‘piyasaya darbe vuran süreci şu sözlerler anlattı.
"Gittiğiniz organizasyon şirketinin bir adresi olması gerekiyor. sadece bir cep telefonu değil de sabit bir telefonunun da olması önemli. Gidip bizzat görüşsünler nasıl organizasyon yapılacak yerinde görsünler. Hatta sizin deponuzu görmek istiyoruz deyin. Depolarında ne gibi ürünler olduğunu görmek istediğinizi söyleyin”
HABER: MEHMET DEVECİ
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