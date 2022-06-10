Fiziksel tırmanış ve parkur alanının tanıtımı ve açılışı yapıldı!
Türk Kızılay'ı "Afet Okur Yazarlığı Genç Gönüllüler Projesi" kapsamında afet okuryazarlığında fiziksel kapasiteyi artırmak için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) Avşar yerleşkesi gençlik otağı önünde yer alan bölgede fiziksel tırmanış ve parkur alanının tanıtımı ve açılışı yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanlığı tarafından hayata geçirilen, gençlik projeleri kapmasında "Afet Okuryazarlık Genç Gönüllüler Projesi"
15-24 yaş arasında ki gençlerin afet konusu hakkında bilinçlendirilmesi hedefleniyor.
Açılış programına Kahramanmaraş il Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, Genç Kızılay Proje ve Fon Birim Başkanı Utku İlhan, Genç Kızılay 6. Bölge Proje ve Fon Birim Başkanı Emre Atak, Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, Genç Kızılay gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Türk Kızılay'ıyla bu gibi anlamlı projelerde üniversitenin her zaman yer alacağını belirtti.
Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu da projeye destek verenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından parkur açılışı yapılarak Proje Koordinatörü Mustafa Bal tarafından parkur hakkında bilgiler verildi.
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