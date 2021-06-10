Gazeteci Ahmet Hakan, son yazısında Kahramanmaraş edebiyatını ele aldı
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısına Kahramanmaraş’ı taşıdı.
Büyükşehir Belediyesi’nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı çalışmalarından bahseden Hakan, şehrin Edebiyat alanında önemli bir konumda olduğundan bahsetti.
Ahmet Hakan’ın “Mahsuni’siyle Karakoç’uyla Kahramanmaraş” köşe yazısı şu şekilde:
“UNESCO’nun “yaratıcı şehirler ağı” diye bir programı varmış. Bizim şehirler de bu ağa girmek için yarış halindeymiş. Bu ağın kategorileri arasında edebiyat var, sinema var, tasarım var, müzik var, gastronomi var. Gastronomiden ağa giren üç şehrimiz olmuş.
Benim bir teklifim var: Kahramanmaraş, edebiyat alanında bu ağa başvursun.
Necip Fazıl Maraşlı. Abdurrahim Karakoç Maraşlı. Nuri Pakdil Maraşlı. Cahit Zarifoğlu Maraşlı. Mahsuni’miz Maraşlı. Erdem Bayazıt Maraşlı. Tahsin Yücel Maraşlı. Rasim Özdenören Maraşlı.
Var bu şehrin mayasında önemli bir şey... Tescillensin bu.”
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