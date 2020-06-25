Gazeteciler Cemiyeti'nden Vali Ömer Faruk Coşkun’u ziyaret!

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KMBGC) yönetimini makamında kabul eden Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Bundan sonra kalbimiz Kahramanmaraş için atacak. Kahramanmaraş’a hep beraber hizmet edeceğiz” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Valiler kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile geçtiğimiz haftalarda yayımlanırken Kahramanmaraş Valilik görevine Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun atanmıştı. Atama kararı sonrası Kahramanmaraş’a gelerek yeni görevine başlayan Vali Ömer Faruk Coşkun’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu, Serdar Erdoğanyılmaz, Mehmet Taş, Mahmut Beyaz Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’a ziyaret gerçekleştirdi. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, KMBGC Başkanı Arsalan Deveboynu, Vali Coşkun’a cemiyet olarak yaptıkları çalışmalar ve kentteki basın yapılanması hakkında bilgi verdi. Başkan Deveboynu ve cemiyet üyeleri, Vali Coşkun’u tebrik ederek, Kahramanmaraş’a hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle yeni görevinde başarılar diledi.

“KAHRAMANMARAŞ’A HEP BERABER HİZMET EDECEĞİZ”

Vali Coşkun, insanların doğru bilgilendirilmesi adına, basın mensuplarının görevlerini yerine getirirken gösterdikleri mesleki duyarlılığın önemli olduğuna dikkat çekti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Coşkun, Basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ve üstlendiği görev nedeniyle basının adeta toplumun aynası konumunda olduğunu belirterek; “Basın, toplumsal bilinci güçlendirmek, kamu yararını gözetmek gibi toplumsal açıdan çok önemli bir işleve sahiptir. Bu mesleğin önemli olduğu kadar zorlukları da vardır, bu açıdan bu zor görevinizde başarılar diliyorum. “Bundan sonra kalbimiz Kahramanmaraş için atacak. Kahramanmaraş’a hep beraber hizmet edeceğiz” dedi.