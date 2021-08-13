Gaziantep Yolu’na yeni yeşil alan
Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep yolu üzerinde bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün yaklaşık 5 bin metrekarelik alanında çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 13.08.2021, 13:24 13.08.2021, 13:29
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenleme, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde şehrin muhtelif bölgelerinde gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarının yeni adresi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü oldu. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı kamu kurumunun Gaziantep Yolu üzerindeki 5 bin metrekarelik çevresi yapılan çalışmalarla güzelleştirildi. Parke ve bordür uygulamalarının yapıldığı alanda, çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmaları da tamamlandı. Toplamda 10 farklı türden 120 bitkinin toprakla buluşturulduğu alan, konumuyla kent estetiğine değer katacak.
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