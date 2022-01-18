Gazilerden Türkoğlu ilçesine ziyaret!

Yapılan ziyarette, kurtuluş mücadelesindeki şehitler ve tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.

Sonrasında ise Türkoğlu Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ, tarihi Değirmen Park ve Karapınar Su Parkını yerinde gezdirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; “12 Şubat Kurtuluş Bayramı vesilesi ile, Gazilerimize ilçemizdeki tarihi ve turistik yerleri gezdirdik. Anlamlı bir ziyaret oldu. 2010 yılında yaptığımız Bababurun Kale şehitliğini gezdiler. Biliyorsunuz ki 1919 da 07-08 Ocak da Muallim Hayrullah Komutasındaki çetelerin orda Fransız kuvvetlerini durdurmaları neticesinde Kahramanmaraş’taki aslında kurtuluşun kaderini belirlemişti. Önemli bir duraktı. Buraya 2010 yılında çok harika bir anıt yaptık. Orayı ziyaret ettik.

Şekeroba da 400 dönümlük alanda kurduğumuz millet bahçesini ziyaret ettik. Bölgenin tek ayakta kalmış ve Belediyemizce restore ettirdiğimiz, etrafında 50 dönümde mesire alanı yaptığımız değirmen parkı ziyaret ettik. En son olarak da geçen yaz bitirdiğimiz Beyoğlu Su parkı ziyaret ettik.

Gazilerimizle dört dönemden beri beraberiz. Geçtiğimiz yıllarda Çanakkale gezilerine de bizler yardımcı olmuştuk. Yine bu gezimizi de yaptık. Önümüzdeki süreçte gazilerimizin keyifli vakit geçirebilecekleri, zamanını güzelce değerlendirebilecekleri Türkiye’nin içindeki tarihi, turistik yerleri de istedikleri zaman Türkoğlu Belediyesi olarak gezdirmek istiyoruz.Onlar bize geçmişin mirasçıları, bizlerde çocukları olarak onları başımızın üstünde taşıyoruz. Bu vesileyle kanlarıyla yoğrulmuş vatanımızı bize emanet eden şehitlerimize, onların emanetleri gazilerimizin tamamının ellerinden öpüyorum. “dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, “Türkoğlu Belediye Başkanımız Sayın Osman Okumuş’un çalışmalarını yerinde görmek üzere gazimizle Türkoğlu’ndayız. Gerçekten değişimleri gördük. Çok duygulandık ve onurlandık.

Belediye Başkanımız Osman Okumuş’a, hizmetlerinden dolayı gazilerimiz ve Türkoğlu halkı adına teşekkür ediyorum.”şeklinde konuştu.