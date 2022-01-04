Geçmişi hatırlatan lezzet: Maraş Havuç Dolması

Kahramanmaraş’ın kendine has birbirinden nefis ve özel lezzetlerini gün yüzüne çıkarmak ve hem adını hem de tadını insanlara duyurmak için harekete geçen Kahramanmaraşlı Kadın Girişimci Mürüvvet Nazlı, belki de çoğu kişinin ismini bile bilmediği yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkarıyor. Bu kapsamda unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin başında gelen Maraş Havuç Dolması’nı ön plana çıkaran Nazlı, lezzetin yapılışını ve tarihsel sürecini anlattı.

“MARAŞ HAVUÇ DOLMASI KENTİMİZE HAS BİR LEZZET”

Nazlı, Maraş Havuç Dolması ile ilgili konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Maraş Havuç Dolması kentimize has bir lezzet. Havucuyla, pirinciyle, somak ekşisiyle, soğanıyla olsun coğrafi işaretli bir lezzettir. Yiyenler de tadına bakınca lezzetini anlıyor. Maraş Havuç Dolmasını diğer dolmalardan ayırt eden özellik; diğer dolmalarda içine daha fazla sebze bırakılırken Maraş Havuç Dolmasında daha fazla et kullanılıyor. Ayrıca sebze olarak havuç dolmaya farklı bir lezzet katıyor. Çünkü tat oranı, yumuşaklığı daha farklı. Kavuçuklu bir yapısı var. Somak ekşisi ayrı bir aroma katıyor. Öte yandan pirinci özellikle vurguluyoruz. Tadanlar pirincin lezzetini çok net bir şekilde fark edeceklerdir.

“KENDİ MALZEMELERİMİZİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ”

Biz kendi malzemelerimizi kendimiz üretiyoruz. Maraş Havuç Dolmasının satışını da yapıyoruz. Kahramanmaraş’ın kendi öz lezzetlerinden kendi öz değerlerinden vazgeçmeden bu lezzetleri kullanarak ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Amacımız anne eli lezzetini arayan insanlara fayda sağlamak.

“GEÇMİŞİ HATIRLATAN BİR LEZZETİ VAR”

Bu lezzet aslında dönemlik bir lezzet. Çünkü havuç yılın belli dönemlerinde oluyor. Belli bir gün sonra zaten marketlerde bile bulamıyorsunuz. Belli bir zaman aralığı var. Maraş Havuç Dolması da bu dönemde yapılıyor. Diğer dolmalara oranla daha farklı bir lezzeti var. Eski tarihleri hatırlatıyor. Geçmişi hatırlatan bir lezzeti var.

“BİZ İSTİYORUZ Kİ BU LEZZETLER UNUTULMASIN”

Maraş Havuç Dolması unutulmaya yüz tutmuş bir lezzet diyebiliriz. Eskiden bu dolmayı yaparken çıkrıkçılar varmış. Özellikle havucu alırlarmış, çıkrıkçılarda oydururlarmış ve o şekilde yaparlarmış. Hatta biz ilk instagrama resmini koyduğumuzda ‘Siz mi oydunuz yoksa oydurdunuz mu?’ şeklinde çok fazla soru geldi. Kendimiz oyduk. Biz istiyoruz ki bu lezzetler unutulmasın, bu lezzetler her zaman canlı kalsın. Bunun için de insanlarımızı atölyemize de davet ediyoruz.

Muhabir: Gökhan Çalı