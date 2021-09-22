Geleneksel karakucak güreş festivali başlıyor!
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 29’uncusu düzenlenecek Geleneksel Karakucak Güreş Festivali 26 Eylül Pazar günü başlıyor. Farklı yaş grupları ve sıkletlere göre düzenlenecek müsabakalarda, er meydanına çıkan pehlivanlara ödüller de verilecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 29’uncusunu düzenleyeceği Geleneksel Karakucak Güreş Festivali başlıyor. 26 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Batıpark Güreş Sahası’nda gerçekleştirilecek festivalde, farklı yaş grupları ve sıkletlere göre güreş müsabakaları da düzenlenecek. Kahramanmaraş bölgesine özgü yağsız güreş stili Karakucak ile mücadele edecek pehlivanlar er meydanında hünerlerini sergileyecek. Minikler (12-14 yaş), Yıldızlar (16-17 yaş) ve Büyükler (18-45 yaş) kategorilerinde yapılacak müsabakalarda ödüller de sahibini bulacak. Festivale ilişkin ayrıntılı bilgiye 03442352514 çağrı hattından ulaşılabiliyor.
Müsabaka Öncesi Kurallar Açıklandı
Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamada, müsabakalara katılacak sporcular ve hakemlerin son 48 saat içinde PCR testi sunması gerektiği ifade edildi. Festivalde uygulanacak kurallar ise şu şekilde sıralandı;
1- Tartı 26 Eylül Pazar günü saat 9.00 - 10.00 arasında Batıpark Çim Sahasında yapılacaktır.
2- Tolerans 1 kilogramdır.
3- Güreşçilerin tartıda nüfus cüzdanını ve lisanslarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
4- Kasnaklı ve yağlı kispet giyilmesi yasaktır.
5- Yıldızlar ve miniklerde birinci olan sporcunun antrenörüne 750 TL ödül verilecektir.
6- Sıkletlerde birinci olan sporcunun antrenörü kendi kulübü antrenörü veya GHSİ Müdürlüğünün resmi antrenörü olmak zorundadır, aksi durumda antrenöre ödül verilmez.
7- Güreşler Türkiye Güreş Federasyonu Karakucak Güreş yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.
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