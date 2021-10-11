Genç futbolculardan Başkan Güngör’e forma teşekkürü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gönüllere dokunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yurt genelinde kutlanan “Amatör Spor Haftası” dolayısıyla birçok spor branşının devamlılığı açısından şehir genelinde desteklerde bulunulmuştu. Bu desteklerden biri de Göksun ilçesinde ikamet eden yeşil sahaların genç yeteneklerine yapıldı. Yaşları 10 - 12 arasında değişen minik futbolcuların forma ihtiyacının karşılanmasının ardından teşekkür de gecikmedi. Paylaşılan videoyla hep bir ağızdan, “Teşekkür ederiz başkanım” diye memnuniyetlerini ifade eden miniklerden bir de davet geldi. Kendisini halı saha maçına davet eden çocuklara sosyal medyadan gülümseten bir mesajla cevap veren Başkan Güngör, “Maç davetinize varım ama takımlar dengeli olsun, sizin taraf çok güçlü” ifadelerini kullandı.