Genç Müsiad Kahramanmaraş Türkiye birincisi oldu

2019 Ağustos ayında Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Başkanlığına devralan Fatih AYGÜN güçlü Yönetim Kurulu ile göreve geldiği ilk günden bu yana azimli ve gayretleri çalışmalarıyla ilimiz gündeminde adından sıkça bahsettirmiş, proje ve çalışmalarıyla sürekli takdir toplamıştı.

Genç MÜSİAD, 56 yurt içi 32 yurt dışı temsilciliği olan "Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji” düsturuyla hareket eden, Türkiye'nin ve dünyanın sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda kalkınmasını sağlayan bir kurumdur. Mevcudiyetlerini sadece ticari başarılarıyla değil, dürüstlük ve adil rekabetle birlikte değerlendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan genç iş insanlarının bir araya gelmelerinde, birlikte ülkesine yararlı hizmetlerde bulunmalarında, yenilikçi, etkili, katma değerli sınai-ticari oluşumların ortaya çıkmasında etken ve birleştirici bir rol üstlenmektedir.

Türkiye birinciliği gururunu Kahramanmaraş’a taşıyan Aygün; “Kahramanmaraş Genç MÜSİAD bayrağını devraldığımız günden devredinceye kadarki süreçte, kendini geliştiren ve sürekli ileriyi gösteren bir yol haritası üzerinde aktif çalışmalarımız ile etkin bir genç sivil toplum kuruluşu olarak Kahramanmaraş ve ülke gündeminde belirleyici olduk.

Yönetim Kurulumuzla görev süremiz boyunca takip edildiği gibi; Hakkın ve hukukun, barışın ve güvenin, adaletin ve refahın sağlanması adına; doğrunun, faydalı olanın, adil olanın ve Hakkın hakimiyeti için var gücümüzle çalıştık. Yüksek ahlaklı, köklerini maziden koparmamış, kültürüne sımsıkı sahip çıkan, ticaret bilinciyle yetişen yeni nesillerin ortaya çıkması adına “Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker” ilkesinin rehberliğinde iman-amel bütünlüğünde bize yüklenen bu mesuliyet ve misyonla görevimizi tamamladık.

Hedef olarak belirlediğimiz Türkiye birinciliğine ulaşmış olmanın gururuyla tüm Yönetim Kuruluma teşekkür ediyor, çalışmalarımızı değerlendirip bizlere bu ödülü layık gören kıymetli MÜSİAD ailesine şükranlarımızı sunuyorum.”

Baskan Aygün kısa süre önce yaş haddinin dolması sebebiyle görevini Samet Beşen'e devretmişti.

Genç Müsiad önceki dönem şube başkanı fatih aygün’ünü başarı ilkesinden yolan çıkan genç müsiad Kahramanmaraş şube başkanı Samet Beşende bu başarı çıtasını her geçen gün yukarlara çıkarmaya azimle devam ettiriyor.



