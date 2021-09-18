Genç Müsiad’dan Başkan Güngör’e ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Genç Müsiad Başkanı Samet Beşen ve yönetimi ile bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 18.09.2021, 10:19 18.09.2021, 10:31
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Genç Müstakil İş Adamları Derneği’nin yönetimini makamında ağırladı. Dernek Şube Başkanı Samet Beşen’in katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette Başkan Güngör, şehrin kalkınması adına genç girişimciliğin önemli olduğunu ifade etti. Düzenlenen ziyaret hatıra fotoğrafıyla noktalandı.
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