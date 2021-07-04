Germenica grand prix kadınlar ve erkekler parkur etabı yapıldı

Gençlik Ve Spor Bakanlığı İle Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen organizasyonda, ilk gün etapları tamamlandı.

Kadınlarda 40 sporcu 107 kilometre, erkeklerde ise 130 sporcu 150 kilometre pedal çevirdi.



İlk gün etapları sonunda erkeklerde Panamalı sprocu birinci sırada yer aldı. Moğolistan’lı sporcu ikinciliği, Belarus’lu sporcu ise üçüncülüğü elde etti.

İlk gün yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Aksu Haber’e Canlı Yayın Konuğu Olan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör bu tür etkinliklerin şehirler için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise şehrin tanıtımına katkı sağlayacak çok özel bir etkinlik olduğuna dikkat çekti.

Gençlik Ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.