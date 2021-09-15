Gezici altın hırsızları Kahramanmaraş'ta yakalandı

Gaziantep'te girdikleri iki ikametten 120 bin lira değerinde altın çaldıkları tespit edilen iki kadın Kahramanmaraş'ta yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ 15.09.2021, 16:40
Gezici altın hırsızları Kahramanmaraş'ta yakalandı

Gaziantep'te girdikleri iki ikametten 120 bin lira değerinde altın çaldıkları tespit edilen iki kadın Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Amirliği sivil ve resmi polis ekipleri, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergileyen iki kadını takibe aldı. Ş.Y. (29) ve G.Ö. (21) isimli kadınların kimlik sorgularında, Gaziantep'te 2 ikametten 120 bin lira değerinde altın çaldıkları belirlendi.

Kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, ikişerli veya üçerli gruplar halinde gezen kadınların lüks giyimiyle dikkat çekmediklerini, tornavida ya da levye tarzı materyallerle hırsızlık yaptıklarını tespit etti.

Girdikleri ikametten altın bulmadan çıkmayan kadınların hırsızlıktan hemen sonra ise kenti terk ettikleri ve aynı şehre uzun süre gelmedikleri anlaşıldı.

#Gaziantep #Kahramanmaraş #hırsız #AksuTV #AksuTVHaber
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