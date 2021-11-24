Gezici Kütüphane’den miniklere ara tatil sonrası sürpriz
Büyükşehir Belediyesi Gezici Kütüphanesi, Onikişubat ilçesi Kurtlar İlkokulu’nda eğitim gören miniklere ara tatil sonrası sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 24.11.2021, 17:58
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunuyor. Şehrin kırsal bölgelerinde kitaba ulaşmakta zorluk yaşayan öğrencilerle buluşan Gezici Kütüphane, bu kez Onikişubat’ın Kurtlar Mahallesi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kurtlar İlkokulu’nda eğitim gören, yaşları 7 ila 10 arasında değişen miniklerle doyasıya kitap okundu, oyun oynandı. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı etkinlikte kitaplar ilgiyle incelendi. Düzenlenen etkinlik dolayısıyla Kurtlar İlkokulu öğretmenleri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade etti.
Namaz Vakti 24 Kasım 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|14
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7