Göksun Belediyesi Güneş Enerji Santrali kuruyor!

Koronavirüs (Covid-19) salgının etkisi altında geçen 2020 yılına yeni Hizmet Binasına taşınarak başlayan Göksun Belediyesi, pandemiden kaynaklı aksaklıklara rağmen sıcak asfalt ve kilit parke yol yapımları ile diğer belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürürken diğer taraftan da yatırımlarına devam ediyor. Bu süreçte; Belediye Hizmet Binası Çevre Düzenlemesi, Kanal Göksun, Millet Bahçesi, Doğalgaz, Halı Saha Tesisi, TOKİ Konutları ile Sosyal Tesis ve Taziye Evi inşası gibi önemli yatırımları ve projeleri hayata geçiren Göksun Belediyesi, yılın sonuna yaklaşırken Güneş Enerji Santrali (GES) Projesinde de sözleşeme imzaladı.

Karaömer Mahallesi sınırları içinde 20 dönüm alanda kurulacak olan GES’in 990 kWe güce sahip olacağını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Güneş Enerji Santrali Projesi bizim uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve ilçemizin hem ekonomisine hem de vizyonuna katkı yapacak özenli projelerimizden biri. 2018 yılında TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan projemizi bugün hayata geçiriyor olmanın onurunu yaşıyoruz. Kasım ayında yapmış olduğumuz ihaleyi kazanan firma ile sözleşmesini imzaladık. İnşallah Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Biz tabii GES projelerini birçok yönden değerlendiriyor ve önemsiyoruz. Üretime katkı sağlıyoruz, belediyemizin enerji giderlerini buradan karşılıyoruz, ülke ekonomisine katlı sağlıyoruz, en önemlisi de dışa bağımlılığımızı azaltma yönünde çok ciddi bir görev yaptığımızı düşünüyoruz. Bu GES projemizin Göksun’umuza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. En kısa sürede bitirip, hizmete sunarak enerji üretimine bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yüklenici firmaya da başarılar ve kolaylıklar diliyorum. İlçemize ve halkımıza hayırlı olsun.” dedi.