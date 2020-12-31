Göksun Belediyesi internet sorunu yaşayan öğrenciler için Mobil EBA Destek Noktası kurdu!

Göksun’da interneti ve bilgisayarı olmayan kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerin faydalanması için belediye ve milli eğitim müdürlüğü işbirliğinde Mobil EBA Destek Noktası kuruldu.

Özel olarak dizayn edilen mobil araçta tabletlerle öğrencilere hizmet sağlanıyor.

Göksun Belediyesince sağlanan imkânlarla dizayn edilen mobil araçta ders alan öğrenciler eğitimde fırsat eşitliğine kavuşuyor.

Kırsal Temurağa Mahallesindeki eğitim çalışmalarını inceleyen Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, pandemi sürecinde eğitimin aksamaması için bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi.

İnternet sorunu yaşayan bütün öğrencilere ulaşmaya çalıştıklarını belirten Aydın yaptığı açıklamada şunları söyledi: “ Kovid-19 sürecinde öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları için EBA destek noktaları ile katkı sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin eğitimini kesintisiz hale getirebilmek için ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ile koordinasyon içerisinde daha önce EBA Destek Noktası oluşturmuştuk. Şimdi de evinde interneti bilgisayarı olmayan öğrenciler için mobil araçlar vasıtası ile bulundukları mahallede EBA erişimini sağlamaya çalışıyoruz. Ders saatlerine göre yapılan planlamalarla kesintisiz eğitimi sağlamaya gayret edeceğiz.”

Öğrencilerin eğitimde geri kalmaması için bütün imkânları seferber etmeye çalıştıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, bu süreçte Göksun belediyesinden önemli destek aldıklarını söyledi.

Kırsalda internet erişim sorunu yaşayan öğrencilerin derslerinde geri kalmamaları için mücadele ettiklerini belirten Akpınar: “Şuanda uzaktan eğitim sürecinden dolayı öğrencilerimize imkânlarımızı sunmaya çalışıyoruz. Öncelikle interneti olan okullarımızda EBA destek noktaları oluşturduk. Bunla beraber, Milli Eğitim Bakanlığımız belli bir plan doğrultusunda tablet dağıtıyor. Aynı zamanda bizler alternatifi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Hiç interneti olmayan yerlere, köylerimize de belediyemizle beraber işbirliği çerçevesinde mobil EBA araçları oluşturduk ve bu mobil EBA araçları ile EBA’yı öğrencilerimizin ayağına götürdük” diye konuştu.

Muhtar Yaşar Aşkın’da, mobil EBA Destek Noktasının oluşturulmasıyla öğrencilerin canlı derslere katılabilmelerine imkân sağlayan Belediye Başkanı Aydın ve Milli Eğitim Müdürü Akpınar’a teşekkür etti.

Mobil araçlarda canlı derslere katılan öğrenciler de sunulan imkânlar sayesinde derslerinden geri kalmadıklarını söyledi.