Göksun’da EBA destek noktalarına bir yenisi daha eklendi!

Göksun’da milli eğitim müdürlüğü ile belediye işbirliğinde yeni bir EBA destek noktası açıldı.



Göksun Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde açılan EBA destek noktasından bilgisayar ve internet imkanı olmayan öğrenciler yararlanacak.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal beraberinde Kaymakam Ümit Şeref Kayacan, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar ve ilgililerden oluşan heyet ile birlikte EBA destek sınıfında incelemelerde bulundu.



Milletvekili Habibe Öçal derse katılan öğrencilerle sohbet edip, hedefi büyük tutmalarını istedi.

Habibe Öçal burada yaptığı değerlendirmede: “Bugün Göksun’da EBA destek noktalarının açılışından birindeyiz. Pandemiden dolayı uzaktan eğitim noktasında öğrencilerimizin derslerine eğitime erişilebilirlik noktasında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada bütün kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle birlikte biz öğrencilerimizin eğitimden geri kalmamaları noktasında elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Burada yine öğrencilerimizin kesintisiz eğitim alabilmeleri için internete erişimlerinin hızlandırılması amacı ile EBA destek noktamızı kurduk. Çocuklarımız burada eğitimlerini almaktalar. Onlara düşen derslerine sıkı sıkıya çalışmak, iyi bir eğitimin ardından ülke yönetimine talip olmaktır. Gayretli çalışmalarından dolayı ilçe milli eğitim müdürümüze, eğitime verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanımız Hüseyin Coşkun Aydın’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Göksun Belediyesinin eğitime desteğini sürdüreceğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da: “ Uzaktan eğitim sürecinde Göksun Belediyesi olarak, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile işbirliğine gidiyoruz. Bilgisayar ve interneti olmayan öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için adeta bir seferberlik başlattık. İlçemiz kırsalında internet erişim sorunu yaşanan bölgelere mobil araçlarımızla EBA destek noktası oluşturduk. İlçe merkezimizde de yine bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz için EBA destek sınıfları oluşturuyoruz. Amacımız öğrencilerimizin eğitimde geri kalmamalarıdır. Bu zor günlerde Göksun Belediyesinin bütün imkânları ile eğitime destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



EBA destek sınıfında derse katılan öğrenciler de sağlanan imkânlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Heyetin katılımı ile okul bünyesinde oluşturulan uygulama mescidinin de açılışı yapıldı.