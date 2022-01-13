Görme engelliler yalnız kalmadı!

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Ertuğrul Gazi Görme Engelliler İlkokul ve Ortaokulunda bir program düzenlendi.

Düzenlenen programda görme engellilerin hayatlarında büyük bir kolaylık sağlayan beyaz bastonlar buradaki öğrencilere hediye edildi.

Program sonunda bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen her zaman engelli bireylerin destekçisi olduklarını dile getirdi.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ise desteklerinden dolayı başta büyükşehir belediyesi olmak üzere herkese minnettar olduklarını ifade etti.

Beyaz bastonlarını alan öğrencilerde bu anlamlı etkinlik için büyükşehir belediyesine teşekkür etti.