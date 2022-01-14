Görme engellilere bilgisayar kursu açıldı!
7-14 ocak görme engelliler beyaz baston farkındalık haftası dolayısıyla onikişubat gündüzlü bakım merkezinde aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü aracılığıyla görme engellilere bilgisayar kursu açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2022, 17:31 14.01.2022, 18:59
Görme engelli kursiyerler oluşturulan bilgisayar laboratuvarında eğitim alarak hayata daha donanımlı hazırlanıyor.
Burada incelemelerde bulunan aile ve sosyal hizmetler il müdürü Mutlu Kaya kurs hakkında bilgiler verdi.
Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak İse emeği geçenlere teşekkür ederek önemli bir kurs olduğuna vurgu yaptı.
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