Görme engellilere bilgisayar kursu açıldı!

Görme engelli kursiyerler oluşturulan bilgisayar laboratuvarında eğitim alarak hayata daha donanımlı hazırlanıyor.

Burada incelemelerde bulunan aile ve sosyal hizmetler il müdürü Mutlu Kaya kurs hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak İse emeği geçenlere teşekkür ederek önemli bir kurs olduğuna vurgu yaptı.