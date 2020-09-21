Grup Yollarında Kesintisiz Mesai

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Göksun ilçesini, Adana’nınSaimbeyli ilçesine bağlayan Kaleboynu Mahallesi Aybastı mezrasında 11 kilometre uzunluğundaki yolun genişliğini 6 metreye çıkarıyor. Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi ile Adana’nın Saimbeyli İlçelerini birbirine bağlayan bu yolu Adana’dan Saimbeyli, Tufanbeyli ve Feke İlçelerinin mahalleleri ile Göksun İlçesinin Kaleboynu, Hoğtaş, Kazandere ve Acıelma Mahalleleri kullanıyor.

Köprü bağlantımız yapıldı

Kaleboynu Kooperatif Başkanı Veli Altınsoy, bu yolun birçok merkeze hitap ettiğine dikkat çekerek: “Kaleboynu Grup Yolumuz Adana-Kahramanmaraş arasında ulaşım sağlayan en kısa yol. Bu yolumuz Tufanbeyli, Saimbeyli ilçeleri ile Göksun ilçemizi birbirine bağlıyor ve hayvan alım-satımı konusunda önemli bir yol. Genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları yapılarak köprü bağlantısı da sağlandı. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ticaret de Olumlu Etkilenecek

Kaleboynu Mahallesi Muhtarı Mehmet Yener ise yapılan yolun daha çok ticari amaçlı kullanılan bir yol olduğunu ifade ederek: “Göksun İlçemizi Adana’nın Saimbeyli İlçesine bağlayan bu yolumuz daha çok hayvan üreticilerimiz tarafından ticari amaçlı olarak kullanılan bir yolumuz. Hem bölgemizin ekonomik gelişimi açısından hem de hayvancılık üretiminin artması açısından çok önemli idi. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.