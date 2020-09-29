Günaydın Et ve Restoranlar Grubu Kurucu Ortağı Asan'dan Kahramanmaraş'a ziyaret!

İlk olarak Mado çiftliğini ziyaret eden Asan burada Dondurmanın tarihçesini bizzat uygulamalı olarak görürken dondurmanın ustası Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kambur dondurma kaşığını çekerken etin ustası ise kınında sakladığı özel bıçağını çekerek dondurmaya karşı düello yaptılar.

Asan ve Ekibi sonrasında Başkonuş Yaylasının doğal güzelliğine şahitlik ettiler.

Akşam yemeği için Hacı Milcan Et Lokantasına gelen ekip şehrin et kültürünü denediler.

2 günlük programın ardından Aksu Haber’e ziyaretleri değerlendiren Cüneyt Asan Kahramanmaraş’ı çok beğendiğini ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Ggastronomisine hayran kaldığını söyledi.

KMTSO Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı Serdar Zabun ise değerli konukları ağırlamaktan oldukça mutlu olduklarını bellirti. Cüneyt Asan'ı ve ekibine teşekkürlerini iletti.

TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ise bütün hislerine tercüman olduklarını söyledi. Kahramanmaraş'ta gerçekten ihtyacı olan şeyleri söyedi diyen Başkan Nazlı Ceylan Balduk Kurtul umarım Kahramanmaraş gerçekten hak etti yere gelir dedi ve Cüneyt Asan'ı ve ekibine teşekkürlerini iletti.