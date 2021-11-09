Güne Başlarken’de emlak sektörü konuşuldu!

Orçan Konuşmasında, “İnşaat sektöründe üretim maaliyetlerinde oluşan artışlar alım fiyatlarına fansımakta ilerleyen süreçte daha da Artmasını bekliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Doğrufiyatın dijital uygulaması olan doğrufiyat.net’ten bahseden Orçan, “bu uygulamayla birlikte; vatandaşlar artık emlak, araba gibi sektörlerde ihtiyaç duyulan hizmetler için tek tıkla ustalara ulaşabilecekler” dedi.