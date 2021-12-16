Güne Başlarken’de şampiyona heyecanı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlenen şampiyona da heyecan sabah 11.00’da Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi’nde başladı. şampiyonanın ilk gününden görüntüler ve çok özel röportajlar 4,5G canlı bağlantıyla Güne Başlarken programında izleyicisiyle buluştu.