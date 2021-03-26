Güne Başlarken’de “Tescilli Maraş Dondurması Ve Hukuk Mücadelesi” Konuşuldu
Programa Kervan ve Alpedo Lezzet Grubu Yön. Kur. Bşk. Sami Kervancıoğlu konuk oldu
KAHRAMANMARAŞ 26.03.2021, 15:32 26.03.2021, 21:58
Kervan Ve Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Güne Başlarken Programına Konuk Oldu.
Başkan Kervancıoğlu programda 2018'de alınan Maraş dondurmasının coğrafi işaretinin tüm detaylarını anlattı.
Kahramanmaraş’taki dondurma üreticileri de birçok firmanın dondurmalarını ‘Maraş usulü’, ‘Maraş kesme’ gibi söylemlerle satmalarından rahatsız. Bunlardan biri de Maraş dondurması coğrafi işaret kullanım hakkını alan 9 firmadan biri olan Alpedo Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu
Kervancıoğlu, Maraş dondurmasının keçi sütü, salep ve şekerle yapılıp katkısız olması nedeniyle dünyada eşi benzeri olmadığını söyledi. Bu eşsiz lezzeti dünyaya ihraç ettiklerini belirten Kervancıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti.
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