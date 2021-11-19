Güngör Afşin’de esnafları ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Afşin ilçesinde esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu.



Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti İlçe Başkanı İsmail safi ve beraberindeki heyetle birlikte Afşin cadde ve sokaklarını adım adım gezen Güngör esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlarda ikramlarda bulunan Güngör, öğrencilere de satranç takımları hediye etti.



AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, ziyareti ve ilçede yaptığı çalışmalardan dolayı Güngör’e teşekkür etti.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de açıklamasında, büyükşehir belediyesiyle beraber hareket ederek kentin ihtiyaçlarının giderilmeye çalışıldığını söyledi.



Afşin’de ki yatırım ve hizmetlerin artırılarak devam ettirildiğine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, devam eden çalışmalarla beraber 2022 yılı içerisinde yol ve su sorununun bitirilmiş olacağını söyledi.