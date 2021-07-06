Gürbüz, “Elbistan Festivali kent ekonomisine katkı sunacak”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 7 ünlü sanatçının peş peşe sahne alacağı Elbistan Festivali’ne yurtdışı ve ilçe dışından yaklaşık 350 bin kişinin katılmasını beklediklerini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 06.07.2021, 19:13
Gürbüz, “Elbistan Festivali kent ekonomisine katkı sunacak”

Başkan Gürbüz, birçok büyükşehir belediyesinin bile yapamadığı bu kapsamlı organizasyonun kentin tanıtımının yanı sıra ilçe esnafına da ekonomik anlamda ciddi katkı sunacağını belirtti.

Elbistan, 26 Temmuz’da Cem Adrian, 27 Temmuz’da Mehmet Erdem, 28 Temmuz’da Yusuf Güney, 29 Temmuz’da Ali Kınık, 30 Temmuz’da Irmak Arıcı, 31 Temmuz’da Oğuz Aksaç ve 1 Ağustos’ta da Haluk Levent’in sahne alacağı dev organizasyon için gün sayıyor. Festivalle ilgili olarak hazırlıklar hız kazandı. Elbistan merkezli birçok firma ve işadamının sponsorluğunda gerçekleştirilecek Elbistan Festivali için komite kuruldu. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, festival komitesinde yer alan isimler ve esnaflarla bir araya geldi.

Başkan Gürbüz, esnaflara Elbistan Festivali’nin şehrin marka değerine ve esnafa olan katkılarını anlattı. ‘İnsanlar, kurdukları hayaller kadar vardır’ diyen Başkan Gürbüz, Elbistan Festivali’nde çıtayı çok yükselttiklerini söyledi.

Elbistan’ı küresel ölçekte tanıtmak istediklerini anlatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle konuştu; “Hayali olmayan insanlar, aslında yeryüzünde iddiası olmayan insanlardır. Elbistan Festivalinde de beklentilerimiz ve hayallerimiz var. Bu şehrin makus bir sıçrama serüveni var. Büyük hedefleri olan bir şehir. Sektörleri büyütmek, ihracatçı firmalara sahip olmak, firmalarımızın Türkiye’nin büyük firmaları arasına girmek gibi bir hedefimiz var. Bu kolay değil ama büyük hayaller kurarak; o hayali gerçekleştirmek için birçok çaba harcıyor. Bunlar tek başına olmuyor. Beraberinde bazı şeyler gerekiyor. Bu da şehrin tanınması, sektörün tanınması ve kentteki ekonominin birleşmesi ile olur. Biz, kentimizin ismini hem ulusal hem de küresel ölçekte tanıtalım istiyoruz. Yurtdışında yaklaşık 200 bin civarında yaşayan insan kaynağımız var. 70-80 yıl önce göçmüşler ve yurtdışında ciddi çalışmalar yapmışlar. 2.3.kuşak buralardan dönüyor Elbistan’a ve Türkiye’ye ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bu büyük bir potansiyel. Biz de gurbetçilerimizi bir değer ve şans olarak gördüğümüz için onların onuruna bir festival yapmak istedik. Onların Elbistan’da daha büyük yatırımlar yapmasını teşvik etmek istedik. Bunu bir turizm geliri gibi düşünmeliyiz. Bu işi en iyi şekilde kendi sektörlerinde duayen olan esnafımız, sanayicimiz yapar.”

Festivalde sahne alacak ünlü sanatçıların marka değeri ile Elbistan’ın marka değerini birleştireceklerini ifade eden Başkan Gürbüz, katılımcı sayısının da 350 bin civarında olacağını dile getirdi.

Başkan Gürbüz, “Daha önce meslek odalarımızla bir araya geldik ve istişarelerde bulunduk. Ben umutluyum. Bu festivalinin tanıtımını da marka isimlerle yapmak istiyoruz. 7 sanatçımız bir hafta boyunca Elbistan’da olacak. Onların marka değeri ile Elbistan’ın marka değerini yan yana getiriyoruz. Elbistan’daki esnafımızın marka değerini yan yana getireceğiz. Bu festivalde Elbistan’ı göreceğiz. Biz çıtayı çok yukarıya bıraktık. Türkiye’de katılımcı açısından baktığımızda yakın bir tarihte yapıldığını görmedim. Hiçbir anakent belediyesi yapamadı. Biz yaptık ve yapacağız. Çok daha büyüklerini yapacağız. Bizim ana amacımız esnafımızın ekonomik gücünü arttırmak. 150 sadece kendi gurbetçimiz var. Sanatçılarımızın takipçileri ile 350 bin civarında bir kişiyi Elbistan’da misafir etmeyi planlıyoruz. Şuanda otellerimizin tamamı dolmuş durumda. Bu çok güzel bir gelişme” dedi.

Festivalin, sadece konserlerle sınırlı olmayacağını ilçeyle özdeşleşmiş birçok etkinliği de kapsadığını hatırlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Kentimiz, pandemi sürecinde bir rahatlayacak. Daha önce Elbistan’da yapılmamış sportif ve sanatsal etkinliklerini de planlıyoruz. Su sporları, yamaç paraşütü, yöresel sanatçılarımız, gastronomi ile ilgili etkinliklerimiz olacak. Biz bu alana iddialı giriyoruz. Bunun sonunda da Elbistan’ın marka değerini ve insan kalitesini ülkemize tanıtılmasını sağlayacağız.

Bu organizasyonun yürütülmesi ve finansmanı tamamen festival komitesi tarafından yapılacak. Komite başkanı Hamit Yıldırım olacak. Festival komitemiz ise İbrahim Türk, Ali Demir, Sercan Baloğlu, Selçuk Kılıç, Mehmet Kılıç, Mikail Yıldız, Gökhan Polat, Yüksel Gözüdeli, Ali Sungur ve Kenan Ödemiş;’ten oluşacak.” İfadelerini kullandı.

#Mehmet Gürbüz #Elbistan #ekonomi #Festival
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