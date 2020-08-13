Gürbüz, ''Yeşil alan miktarımız 1 Milyon metrekare artırıldı''

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yeni imar planı kapsamında kentteki yeşil alan miktarının 1 milyon metrekare artırıldığını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 13.08.2020, 18:09
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Gürbüz, ''Yeşil alan miktarımız 1 Milyon metrekare artırıldı''

Bir şehrin değerlendirilmesinde en önemli ölçütün, kentte yaşayanların ‘nefes’ alma imkanı olduğunu belirten Başkan Gürbüz, Elbistan’ın, kişi başına düşen yeşil alan miktarıyla da Avrupa ülkeleriyle yarışır hale geldiklerinin altını çizdi.

Yeni imar planı ile birlikte şehrin geleceğini şekillendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bu adımla birlikte kente farklı bir bakış açısı kazandırıp, insanlarımızı, betonların grisinden yeşilin özgürlüğüne kavuşturacağız” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, kente yeni bir vizyon ve değer katacağını vurguladı. Planda, şehirle ilgili birçok değişimin kapısının aralandığını anlatan Başkan Gürbüz, bu noktadaki en önemli unsurun da yeşil alan miktarının, bir önceki plana göre 1 milyon metrekare artırılması olduğunu hatırlattı.

İnsanı merkeze alan, ölçeği ve algısı yine insan olan yeni imar planının, Elbistan’ı grinin esaretinden kurtaracağının altını çizen Başkan Gürbüz, “Bir şehirdeki yaşam standardını belirleyen ana unsur, o kentteki binaların büyüklüğü ya da çokluğu değildir. Dünyanın neresine giderseniz gidin sağlıklı ve çağdaş kentin ölçütü, o şehirdeki yeşil ve sosyal donatı alanlarının miktarıdır. Biz de ülkemizdeki standartların da üzerinde bir yeşil alan kazandırmak için kolları sıvadık. Bir önceki plana ek olarak yeni imar planımızda 1 milyon metrekarelik bir yeşil alan ilavesi yaptık. Bu artışla birlikte kişi başına düşen yeşil alan oranında dünya kentleriyle yarışacak potansiyele kavuştuk” diye konuştu.

Yeni planın onaylanması ile birlikte yeşil alan olarak ayrılmış yerleri, ekonomiklik ve fonksiyonellik kriterlerini dikkate alarak, hızla projelendireceklerinin bilgisini veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Planlamasını yaptığımız alanları, hızla projelendirip kentimizin yeşil hazinesine katacağız. Bu vizyon çerçevesinde özellikle Elbistan markasına yakışır projeler bir bir hayata geçecek. Rekreasyon alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve sosyal alanlarla şehrimize değer katacağız. Elbistan’ın geleceğine kalıcı eserler bırakmak en büyük arzumuz. İlçemizi daha fazla yeşillendirmek, refah ve huzur içinde yaşanacak mekânlarımızın sayısını artırmak adına dur durak bilmeden çalışıyoruz. Elbistan genelinde atıl durumda olan yeşil alanları, yeşille buluşturarak kentin mimari dokusuna da katkı sunmuş olacağız. Gerekli çevre düzenleme, ağaç dikimi ve peyzaj yenilemeyle daha estetik ve modern bir görüntüye ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın keyifle dinlenebileceği, çocuklarımızın neşe içerisinde oyunlar oynayabilecekleri birçok alanı önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın hizmetine açacağız.”

Başkan Gürbüz, son olarak, “Bu planlamalar, şehrimizin geleceğine yapılacak hayati yatırımlar. Biz, bu şehri çocuklarımızdan emanet aldık. Ve çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras da modern ve çağdaşlığın yeşille bütünleştiği bir şehir olacak” ifadelerini kullandı.

#Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz
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