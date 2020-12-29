Güvenç ve beraberindeki heyet AK Parti Elbistan teşkilatını ziyaret etti



Türkiye Büyük Millet Meclisi (RBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, beraberinde milletvekili İmran Kılıç, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile birlikte AK Parti Elbistan Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Ahmet tıraş ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dilekleri sunuldu.

Ak parti ilçe başkanı Ahmet tıraş’ ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip ziyaretlerinden dolayı güvenç ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Türkiye, Kahramanmaraş ve ilçelerinin AK Parti hükümetleri ile önemli yatırımlar aldığını söyledi.

(TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç burada yaptığı konuşmada iki tavuk güdemeyecek insanların yalan yanlış şeylerle halkın kafasını kurcalamaya çalıştığını söyledi.