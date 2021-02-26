Hafta sonu kısıtlaması öncesi yoğunluk!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen ek genelgeyle birlikte hafta sonu uygulanacak 56 saatlik kısıtlamaya saatler kala Kahramanmaraş sokaklarında yoğunluk oluştu.

Vatandaşlar kentin en işlek cadde ve sokaklarında araç ve yaya trafiği oluşturdu.

Öte yandan ise Kahramanmaraş Valiliği açıklama yaparak tüm Kahramanmaraş halkını hafta sonu evde kalmaları konusunda bilgilendirdi.